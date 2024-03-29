Жажда скорости: Tele2 добавила частот для быстрого интернета в Новосибирской области

Что такое рефарминг и как он повлиял на скорость интернета в вашем смартфоне

Каждый год в Новосибирской области растет потребление мобильного интернета. Объяснить это можно и распространением всё новых и новых интернет-сервисов, упрощающих жизнь (а заодно постоянно использующих мобильный интернет), и постепенным обновлением «парка смартфонов» у пользователей. Кстати, аналитики давно отметили тенденцию – каждый дополнительный дюйм диагонали экрана смартфона повышает объем трафика, который использует его владелец. Чтобы мобильный интернет оставался быстрым даже при росте пользователей и трафика, провайдеры модернизируют свои сети. В Новосибирске и еще нескольких городах области мобильный оператор Tele2 области буквально на днях закончил рефарминг – перераспределив частоты в пользу 4G-интернета.



Зачем нужен рефарминг и где интернет уже стал быстрее – объясняем на карточках.

Наверняка, когда речь заходила о мобильной связи, вы слышали про 2G / 3G / 4G. Это поколения связи. Они сменяли друг друга по мере появления новых технологий. Каждый новый стандарт связи приносил все более быстрый интернет. Сейчас в России массово используется именно 4G. А сети предыдущих поколений – 2G и 3G – обрабатывают в основном голосовые звонки.

Так как большинство жителей Новосибирска и области пользуются скоростным 4G-интернетом – Tele2 добавила еще одну полосу частот именно этому стандарту. Всё логично – интернет в 4G быстрее, а клиент с быстрым интернетом – довольнее, чем с медленным.

В Новосибирске и ряде других населенных пунктов области оператор начал использовать частоту 2100 МГц для 4G-интернета. Раньше она использовалась в 3G – интернет в этом стандарте медленнее, поэтому логично, что Tele2 решила передать частотный ресурс более шустрому 4G. Именно это и есть рефарминг. Кстати, как сообщили в Tele2, на этой частоте 4G-интернет «качает» вдвое быстрее, чем 3G.

Tele2 уже завершила рефарминг в Новосибирской агломерации, а также в Татарске, Чулыме, Коченево, Маслянино и Болотном. На очереди – другие города области.

Под рефарминг попадает 100% базовых станций оператора. Например, в Новосибирске Tele2 ускорила интернет в центре города, спальных районах, промзонах, парках, на набережной, на территории дач, на всех станциях метро и, конечно, в аэропорту Толмачево. Иными словами – везде, где клиентам нужен быстрый интернет.

Благодаря рефармингу Tele2 нарастила емкость сети. Образно это можно представить в виде расширения проезжей части. Шире дорога – больше места для автомобилей и выше средняя скорость движения. Кстати, в отличие от дорожного движения никакой «шашечник» не сможет тормозить поток, прыгая из ряда в ряд. Потому что распределением ресурсов мобильной сети Tele2 между клиентами занимаются искусственный интеллект и специальные программные модули. Они максимально равномерно распределяют ресурсы между абонентами, делая так, чтобы каждому пользователю хватало скорости.

За счет этого скорость интернета в смартфонах новосибирцев выросла на 35%. А местами и больше. Но главный плюс рефарминга в том, что он помогает пользователям с самым «тяжелым» контентом: просмотром видео в высоком качестве, видеоконференциями, играми, отправкой и получением больших файлов.

Чтобы почувствовать эффект от рефарминга, не нужно подключать никаких дополнительных услуг – достаточно пользоваться смартфоном с поддержкой 4G. Если точнее, в описании телефона должно быть указано «LTE Band 1 FDD». Почти все современные смартфоны поддерживают эту технологию.

Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

«Большинство наших клиентов в Новосибирской агломерации, да и области в целом, пользуются смартфонами с поддержкой стандарта 4G. Именно поэтому мы решили провести рефарминг, отдав еще одну полосу частот под LTE. Результаты уже ощутимы: скорость интернета у наших клиентов увеличилась, также мы создали запас емкости для дальнейшего роста трафика».

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