Представители 8 стран, 20 регионов и 150 компаний примут участие в Форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы»

С 3 по 5 апреля 2024 г. в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет масштабный Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы», который объединит деловую программу VI Сибирского туристического форума и выставку HoReCa Сибирь. На полях форума, посвященного Году семьи в России, обсудят стратегические планы развития туризма и индустрии гостеприимства в новое время. О программе форума шла речь на пресс-конференции 28 марта.

В мероприятиях форума примут участие представители 20 регионов, основная тема – семейный туризм. «Согласно статистике около 40% туристов – это пары, 35% – семьи с детьми. Семейные ценности занимают важное место и в корпоративной культуре HoReCa: преемственность бизнеса, «туристические династии», «домашний очаг» для клиентов.

В этом году мероприятия форума «Дикоросы» будут объединены тематикой «Авторы, последователи и наследники», туристическая отрасль – это одна большая семья», – отметила в ходе пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Панельные дискуссии и обсуждения деловой части форума посвящены развитию внутреннего туризма, функционированию отельного и ресторанного бизнеса, кейтеринга, event-индустрии. Будут представлены форматы делового, событийного, гастрономического, медицинского туризма, а также промышленного туризма, программа которого сейчас активно прорабатывается в регионе. Впервые на форуме пройдет масштабная бизнес-миссия Комитета по туризму города Москвы, на которую приедут около 20 представителей туризма столицы: для сибиряков разыграют путевки в Москву, подарки и сувениры.

Международная программа форума представлена большой стратегической сессией «Международный туризм. Новые горизонты сотрудничества». Представители Мьянмы, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Ирана и России обсудят стратегические шаги для развития въездного туризма в РФ.

Участниками выставочной программы стали более 150 компаний из России, Китая, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Мьянмы. Как рассказал исполнительный директор МВК «Экспоцентр» Андрей Ромашевский, на стендах будут представлены новинки профессионального оборудования, мебели и аксессуаров для отелей, ресторанов и кафе, средства гигиены и профессиональную химию, решения в сфере кибербезопасности. К форуму присоединились Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация загородных отелей России и единая платформа для онлайн-продаж и управления отелем «Travelline», компании 2GIS и сервис бронирования «Отелло», компании, занимающиеся оснащением ресторанов, отелей и ритейла.

Среди наиболее ярких событий «Дикоросов» — Финал «Премии сибирского гостеприимства и туризма-2024», отборочный этап Национальной премии «Бариста года – 2024», Конкурс на лучший ТИЦ России, Финал XXII межрегиональной олимпиады по туризму среди студентов. Также запланированы отраслевые площадки «Кейтеринг Сибири – 2024» и мастер-классы лучших шеф-поваров Сибири и Дальнего Востока.

Впервые на форуме будет вручена Премия сибирского гостеприимства. «Премия будет присуждаться по различным номинациям среди сибирского бизнеса. В жюри вошли независимые эксперты, ни один орган власти не может влиять на их решение. Премию вручат на торжественном собрании в рамках первого дня форума 3 апреля», — подчеркнула Анна Павлова.

Соорганизаторы форума-выставки: Министерство экономического развития.

Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и выставочный оператор ООО «ЭкспоИвентс». Подробная программа форума на сайте forum-dikorosy.ru



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