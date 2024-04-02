МТС Банк предлагает вклад со ставкой 16,2% годовых

МТС Банк предлагает новым* клиентам вклад со ставкой до 16,2% годовых при размещении средств на срок 120 и 181 день при условии капитализации процентов. Действующие клиенты, у которых подходит к концу срок действия их вклада и которые хотят открыть новый на срок 120 и 181 день, могут получит доходность до 15,7% годовых. По вкладу возможно пополнение средств в первые 30 дней с момента его открытия.

Для пенсионеров и премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере 0,2 процентных пункта к базовой ставке на вклады при открытии на срок 91, 120, 181, 271 и 367 дней без возможности частичного снятия, с ежемесячным начислением процентов.

Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей. По вкладу не предусмотрено пополнение и частичное снятие. Возможна автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Оформить «МТС Вклад» можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка.

Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

*Клиенты, оформляющие первый срочный вклад банке, или клиенты, у которых в течение 30 дней и более до заключения договора не было вклада в банке, отлежавшего полный срок или с пролонгацией.

Реклама. ПАО Мтс банк. ИНН 7702045051. Erid: LjN8KTCkc