«Ростелеком» разработал новый тариф для видеонаблюдения в пунктах выдачи заказов — «ПВЗ Лайт». Теперь абонентская плата за каждую камеру составит всего 600 рублей в месяц.

Тариф предполагает битрейд 1 Мбит/с и хранение видеофайлов не менее 90 дней. Камеры можно использовать свои или взять в рассрочку у провайдера. Минимальное количество – два устройства: для охвата клиентской и складской зон.

Решение учитывает все требования маркетплейсов и позволит владельцам пунктов выдачи организовать надежную систему видеоконтроля с онлайн-трансляцией и непрерывной записью, в которой будут фиксироваться дата и время. Пользователи смогут выгружать до 20 часов видео в отдельный файл, подключать push и email уведомления, настраивать умный поиск по событиям в архиве и трансляцию с камер на сайте.

«Все данные передаются и хранятся в зашифрованном формате на территории России, а уникальная функция синхронизации гарантирует сохранность архива. Даже при отсутствии соединения с интернетом видео записывается на SD-карту камеры и после восстановления сигнала дописывается в облако в нужном хронологическом порядке», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Услуга «Видеонаблюдение для ПВЗ» обеспечит порядок в пунктах выдачи, позволит максимально эффективно разрешать спорные и конфликтные ситуации и снизить финансовые издержки. Управлять сервисом можно с мобильного устройства или компьютера в личном кабинете.

Для удобства пользователей «Ростелеком» организовал круглосуточную техническую поддержку с возможностью оперативного выезда инженеров, а также выделенный телефонный номер 8 800 301 25 46.

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