Стартует весенний этап всероссийской акции «Неделя без турникетов»

Профориентационная акция проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года осенью и весной. Всего в проекте приняли участие более 2 млн школьников и студентов по всей стране.

Ранее предприятия открывали для желающих свои двери в третью неделю апреля и третью неделю октября. В прошлом году было принято решение трансформировать акцию для усиления ранней профориентации.

«Теперь многие предприятия контура Союза можно посещать в течение всего месяца», — сообщил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Первый вице-президент СоюзМаш добавил, что за время проведения акции ребята смогут не только познакомиться с производственными площадками и процессами, но и узнать больше о профессиях и трудовых династиях.

«Уверен, что масштабирование акции поможет участникам определиться с будущей профессией. Ведь выбор должен быть не только осознанным, но и соответствовать интересам и способностям ребенка», — подытожил Владимир Гутенев.

Новикомбанк в партнерстве с Воронежским региональным отделением (ВРО) СоюзМаш также проводит работу по популяризации инженерных специальностей, поддерживая программу «Неделя без турникетов», олимпиада «Звезда» и форум «Инженеры будущего». Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева — куратор ВРО СоюзМаш.

Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических вузов в 77 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.

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