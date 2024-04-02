ВТБ повышает доходность по вкладам в юанях до 5,05% для всех клиентов

До 8 апреля любой клиент ВТБ сможет открыть вклад в китайской валюте с доходностью до 5,05%. Ранее максимальная ставка была доступна только владельцам пакета «Прайм». Депозиты можно открыть как в ВТБ Онлайн (от 1 тысячи юаней), так и в офисах банка (от 5 тысяч юаней).

Для клиентов массовой розницы и для владельцев пакета «Привилегия» ставки повышены до +0,56% годовых. Теперь наибольший доход все клиенты ВТБ смогут получить при оформлении вклада без пополнения и снятия на три года с ежемесячной капитализацией.

По оценке аналитиков ВТБ, на фоне дедолларизации растет интерес к «мягким» валютам. Юань часто используется для диверсификации портфелей инвесторов, а также активно выбирается вкладчиками, поскольку роль китайской национальной валюты в международных расчетах повышается и курс юаня демонстрирует хорошую устойчивость.

Объем вкладов розничных клиентов ВТБ в юанях на сегодняшний день практически достиг 14 млрд единиц китайской валюты. Доля вклада в юанях в валютном портфеле депозитов превышает 30% и к концу года может достигнуть 50%.

По итогам 2023 года объём средств физлиц в китайской валюте в российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях. По данным ВТБ, за 2023 год средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тысячи и достиг 12 тысяч единиц китайской валюты. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.

Доходность до 5,05% годовых в китайских юанях по ВТБ-Вкладу для всех клиентских сегментов достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на сроке 1095 дней с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада на минимальную сумму от 1 тыс. китайских юаней онлайн / 5 тыс. китайских юаней в офисах Банка с ежемесячной выплатой процентов. Процентные ставки в китайских юанях при открытии на срок 1095 дней на минимальную сумму от 1 тыс. китайских юаней онлайн/5 тыс. китайских юаней в офисах Банка с ежемесячной выплатой процентов: эффективная — 5,05% годовых, номинальная – 4,71% годовых.

ВТБ-Вклад: валюта вклада рубли и китайские юани; срок вклада определяется вкладчиком от 3 месяцев до 3 лет; опции на выбор вкладчика — без пополнения и снятия, только с пополнением, с пополнением и снятием; минимальная сумма вклада от 10 тыс. рублей/1 тыс. китайских юаней при открытии онлайн, от 50 тыс. рублей/5 тыс. китайских юаней при открытии в офисах Банка; максимальная сумма вклада для опций с пополнением/пополнением и снятием — 5 млн рублей/ 500 тыс. китайских юаней для владельцев пакета услуг «Мультикарта»;50 млн рублей/5 млн китайских юаней для владельцев пакета услуг «Привилегия-Мультикарта»; 300 млн рублей/ 30 млн китайских юаней для владельцев пакета услуг «Прайм+» с учетом дополнительных взносов, но без учета выплаченных процентов; процентная ставка (годовых) фиксированная, зависит от размера первоначального взноса или неснижаемого остатка, срока вклада, валюты, периодичности выплаты процентов (в конце срока вклада или ежемесячно), опций снятия и пополнения. Периодичность выплаты процентов определяется вкладчиком при открытии вклада — в конце срока вклада или ежемесячно; при ежемесячной выплате процентов возможна выплата процентов на вклад (капитализация) или на счет; при выплате процентов в конце срока вклада проценты выплачиваются на вклад; для опций пополнения и пополнения и снятия минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена, последний дополнительный взнос может быть внесен не позднее 30 дней до окончания срока вклада; для опции пополнения и снятия расходные операции предусмотрены в пределах неснижаемого остатка без изменения процентной ставки по вкладу, минимальная сумма расходной операции не ограничена; по вкладу предусмотрена пролонгация без ограничения по количеству, в случае пролонгации вклад автоматически переоформляется на аналогичный срок по ставкам, действующим в Банке на дату пролонгации; для опции с пополнением при продлении договора вклада устанавливается процентная ставка, равная тому размеру первоначального взноса, которому соответствует сумма на вкладе на дату продления вклада; для опции с пополнением и снятием — устанавливается процентная ставка, равная тому размеру неснижаемого остатка, который был установлен при открытии вклада; при досрочном расторжении вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования»; размещение денежных средств во вклад и получение денежных средств со вклада при его закрытии осуществляется только безналичным способом с использованием текущего счета (мастер-счета) в валюте вклада в соответствии со Сборником тарифов и процентных ставок по пакетам банковских услуг для физических лиц ВТБ (ПАО).

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