Билайн обеспечил непрерывный 4G в метро Новосибирска

Теперь надёжный 4G билайн ловит не только на станциях, но и в тоннелях.

Мобильный оператор билайн расширил покрытие сети 4G в новосибирском метрополитене. Скоростной интернет 4G стал доступен для клиентов компании не только на станциях подземки, но и в перегонах на всем продолжении пути красной и зелёной веток.



билайн обеспечил максимально комфортное и незаметное переключение смартфонов от уличных вышек связи к подземным. 4G билайн встречает клиентов, начиная с самого входа в метрополитен и остаётся на протяжении всей поездки, позволяя с комфортом говорить с близкими по видеосвязи, проверять рабочую почту, досматривать последнюю серию сериала, слушать любимую музыку и новые подкасты, играть в онлайн-игры.



«Метро — это жизненно важная дорожная артерия Новосибирска, связывающая 2 берега и помогающая существенно сэкономить время в пути. Ежедневно метро перевозит, в среднем, около 230 000 пассажиров. И какой бы ни была продолжительность поездки, важно, что теперь наши клиенты имеют возможность воспользоваться надёжной связью и оценить непрерывность покрытия, продолжив вести свои дела в интернете даже во время движения под землёй», — комментирует директор Новосибирского отделения билайн Сергей Бубен.

Новосибирский метрополитен является самым восточным метрополитеном в России — первый и единственный за Уралом. В системе метро действуют две линии с тринадцатью станциями. Протяжённость обеих линий — 15,9 км. Новосибирский метрополитен является третьим по загруженности в России, перевозя в среднем более 80 млн пассажиров в год. В последние годы пассажиропоток продолжает расти.

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