Где медперсоналу пройти курсы повышения квалификации в Новосибирске?

Рынок медицинских услуг – востребован и динамичен. Персоналу учреждений здравоохранения необходимо постоянно повышать профессиональные навыки, чтобы оставаться востребованным специалистом. Где в Новосибирске пройти курсы повышения квалификации среднего медперсонала дистанционно или очно?

Академия дополнительного профессионального образования «Альфа» запустила уникальный совместный проект профессиональной переподготовки, повышения квалификации, получения новой профессии «под ключ» для среднего медперсонала на базе центра эндоскопической хирургии «Гастроэксперт». Учреждение специализируется на диагностике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Предусмотрены три формы обучения – дистанционная, очная и заочная. Таким образом слушатели могут выбрать удобный формат и программу, которая идеально подойдёт по времени проведения занятий. А в базе центра собраны актуальные учебные материалы, которые помогают слушателям быстро и легко усвоить информацию из любой точки мира.





Курсы проводят ведущие преподаватели в сфере профессиональной переподготовки кадров среднего медицинского персонала, эксперты СанПин и другие высококвалифицированные специалисты.

Стоимость курсов повышения квалификации – от 3500 рублей, а профессиональной переподготовки – от 10 000 рублей. После успешного окончания обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации с возможностью дальнейшей аккредитации.

Одно из востребованных направлений обучений в центре – получение новой специальности с возможностью приступить к работе после получения диплома. Стоимость обучения за месяц составит от 19 200 рублей.

При необходимости центр предоставляет рассрочку на обучение. А в случае «групповой переподготовки» из одной организации – предусмотрены скидки.

Кстати, выпускники центра всегда смогут подтвердить факт обучения, если это требует работодатель, а также восстановить утерянные документы. Их регистрирует Рособрнадзор.





Центр эндоскопической хирургии «Гастроэксперт»

Адрес: ул. Фабричная, 4/1

Тел. +7 (383) 383-55-03; +7 (383) 383-60-03; +7 (383) 534-03-03

Сайт: gastroexpert.pro

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