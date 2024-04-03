Новикомбанк укрепил позицию в ТОП-20 банков по объему активов

Новикомбанк укрепился в первой двадцатке крупнейших российских банков в рейтинге издания «Коммерсант»– он поднялся на одну позицию по сравнению с прошлым годом и занял 17-ю строчку по объему активов (925,9 млрд рублей). В руководстве банка уверены, что такого результата удалось достичь благодаря успешному взаимодействию с ведущими промышленными предприятиями России.

Также Новикомбанк занял 21-е место в рейтинге издания по размеру собственного капитала и объему чистой прибыли. Высоких результатов деятельности в 2023 году финансовая организация достигла благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, стабильности и диверсификации ресурсной базы, грамотному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала.

Ранее Новикомбанк вошел в число 100 самых надежных банков по итогам 2024 года в рейтинге журнала Forbes, заняв 13-е место в группе банков с высоким показателем кредитоспособности, рейтингующихся на уровне АА+, АА, АА. При этом он стал единственной финансовой организацией из всего списка, которой присвоен кредитный рейтинг всех четырех российских рейтинговых агентств.

Новикомбанк – опорный банк Госкорпорации Ростех и компаний, входящих в ее контур. Среди основных клиентов – предприятия высокотехнологичных отраслей: авиации, машиностроения, судостроения, нефтедобычи, автопрома и других. Кроме того, банк работает с малым и средним бизнесом, входящим в цепочку поставок для предприятий Ростеха. Сотрудничая с передовыми компаниями России, Новикомбанк сам стремится идти в авангарде рынка финансовых технологий, развивает российский рынок долгосрочного промышленного капитала и создаёт основу для реализации важнейших индустриальных проектов.

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