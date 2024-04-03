Новикомбанк увеличил ставки по рублевым депозитам

Опорный банк Госкорпорации Ростех повысил ставки по рублевым депозитам. Теперь доходность по накопительным продуктам банка достигает 16,5%. Эта мера позволит поддержать интерес действующих вкладчиков, а также привлечь новых клиентов.

В Новикомбанке действует несколько линеек вкладов: «Комфорт», «Рост» и «Капитал», а также «Рантье», привязанный к ключевой ставке ЦБ РФ. «Комфорт» – линейка пополняемых вкладов с возможностью расходования средств. «Рост» подразумевает растущую процентную ставку и ежемесячные выплаты дохода. Вклад «Капитал» рассчитан на высокий процент и выплату дохода в конце срока. У каждой линейки есть также вариант Premium, который предполагает размещение суммы от 3,5 млн рублей.

Основные изменения коснулись вклада «Капитал», ставка по которому теперь будет достигать 16,3%. Вклад «Капитал Premium» позволит получать доходность до 16,5%.

На 1% выросли ставки по вкладам с ежемесячной выплатой и растущими процентами «Рост» и «Premium Рост» при размещении от полугода до года. Актуальная ставка теперь составляет от 12,5% до 13,3% в зависимости от суммы размещения. «Premium Комфорт» теперь будет приносить от 11% до 13% выгоды при размещении на 181 день.

«Условия, которые Новикомбанк предлагает своим клиентам, полностью отражают актуальную ситуацию на рынке. На фоне сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 16% годовых, ставки по депозитам также остаются на высоком уровне. Для того, чтобы стимулировать долгосрочные накопления и, в целом, предложить наиболее выгодные условия, мы повысили доходность почти всех видов вкладов банка. Изменения не коснулись лишь вклада «Рантье», привязанного к ключевой ставке Банка России», – рассказал директор Департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

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