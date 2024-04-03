Правительство Красноярского края и Банк Уралсиб подписали Соглашение о сотрудничестве

Правительство Красноярского края и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и Президент Банка Уралсиб Евгений Коган.

Подписанное соглашение отражает взаимный интерес сторон к развитию сотрудничества по реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Красноярского края, развитию современной банковской инфраструктуры и технологий, а также повышению финансовой грамотности населения и бизнеса в регионе.

Губернатор Михаил Котюков отметил, что Красноярский край сегодня входит в число российских регионов – лидеров как по объему экономики, так и по объему инвестиций. И власти региона сегодня ведут активную работу по привлечению партнеров в различные инвестиционные проекты, направленные на комплексное развитие отраслей экономики и территорий Красноярского края.

Евгений Коган подчеркнул, что Банк Уралсиб рассматривает Красноярский край как стратегический регион для развития партнёрских отношений.

Эффективное взаимодействие с государственными и муниципальными органами в регионах присутствия – является для Банка Уралсиб одним из важнейших направлений его стратегического развития. Соглашения о сотрудничестве помогают банку системно и эффективно сотрудничать с региональными партнерами при реализации важнейших задач, направленных на социально-экономическое развитие регионов.

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