Премиум-аккаунт, золото и скидки: новые бонусы для пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома»

«Ростелеком» обновляет список бонусов для игры «Мир танков» от Lesta Games в рамках игровой опции «Мир танков. Мир кораблей» в составе тарифов линейки «Игровой».

Начиная с 1 апреля 2024 года в обновленной опции тарифа появятся три премиум-танка, доступных для аренды, которые будут обновляться каждый месяц. По истечении месяца любой понравившийся танк можно будет приобрести со скидкой 15%. Кроме того, игроки получат купон на скидку 15% для выгодных покупок техники, золота или товаров из раздела «Внешний вид» в премиум-магазине «Мир танков».

Игроки смогут заработать дополнительное золото, выполняя ежедневные и еженедельные задачи. При попадании в «Топ-10» (по опыту в своей команде или заработка 30 000 чистого опыта в случайных боях на технике VI и более высокого уровней) пользователи опции «Мир танков. Мир кораблей» получат ценные награды — от 20 до 100 золота. Также будет доступен премиум-аккаунт, благодаря которому можно зарабатывать больше опыта и кредитов за каждый бой и ускорять продвижение в игре.

Для доступа к опции необходимо подключить тарифный план «Игровой», привязать свой аккаунт «Ростелеком ID» к игровой платформе и активировать одноименную опцию «Мир танков. Мир кораблей». Больше информации по ссылке.

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