Тайна пятой планеты: «Пятёрочка» запустила акцию в преддверии дня космонавтики

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила увлекательную акцию «Тайна Пятой планеты» в честь Дня космонавтики. Со 2 апреля по 13 мая 2024 года во всех магазинах сети можно собрать уникальную коллекцию космических объектов.

При покупке товаров, каждый покупатель получает космический подарок — миниатюрные космокрепсы и пуллеры. Космокрепсы представляют собой игрушки с изображением планет, астероидов, спутников и других космических объектов, а пуллеры — красочные аксессуары, которые можно использовать для кастомизации одежды или обуви.

В коллекции «Тайна Пятой планеты» представлено 23 космокрепса, включая редкие и светящиеся в темноте. Покупатели также могут собирать пуллеры* различных форм и цветов. Каждая упаковка с редким космокрепсом содержит специальный код для участия в розыгрыше призов, включая тур на космодром Байконур.

Кроме того, была создана онлайн-игра «Тайна Пятой планеты» в мобильном приложении «Пятёрочка», где игроки могут выиграть реальные призы, проходя уровни игры «три в ряд» и получая гарантированные подарки от сети и ее партнеров.

Для участия в акции необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в магазине или воспользоваться услугой «Пятёрочка Доставка». Также пользователи онлайн-игры смогут пополнить свою виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных Космокрепсов, совершая покупки с картой «Х5 Клуба». Для быстрого сбора коллекции можно также приобрести товары-партнеры акции или отдельно космокрепсы и пуллеры.

Акция «Тайна Пятой планеты» предлагает увлекательное путешествие в мир космоса и возможность собрать уникальную коллекцию, которая порадует как детей, так и взрослых.

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте planeta.5ka.ru.

*Космокрепсы и пуллеры не выдаются за приобретение алкогольной и табачной продукции, уценённого товара и лотерейных билетов.

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