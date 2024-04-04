В Новосибирске пройдут международные соревнования «Кубок Успеха»

Международные соревнования «Кубок Успеха» пройдут в городе Новосибирске 5, 6 и 7 апреля в здании крупнейшего за Уралом спортивного сооружения «Сибирь – Арена» по адресу Немировича-Данченко, 160. Торжественное открытие 6 апреля в 13-00.

Втурнире примут участие команды 12 иностранных государств: Армения, Азербайджан, ⁠Белоруссия, Ирак, Иран, ⁠Турция, Шри Ланка, Узбекистан, ⁠Монголия, ⁠Казахстан, Кыргыстан, ⁠Таджикистан. Всего более 2000 спортсменов из 40 регионов РФ,50 судей высшей квалификации, всего судейский корпус 120 человек, около 4000 зрителей в зале проведения мероприятия, до 100 000 зрителей интернет – трансляции, 200 волонтеров.

Почетные гости мероприятия руководители области и города, звезды мирового каратэ, Президент федерации каратэ России Сергей Цой.

«Кубок Успеха» значимое событие в спортивной жизни региона и повышает престиж Новосибирской области, как лидера в развитии массового спорта и спорта высоких достижений.

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