Апрельские гастроли МХАТа Горького в НОВАТе: «Три сестры»

Новосибирская премьера спектакля МХАТа Горького

«Три сестры» состоится 10, 11, 12, 13 и 14 апреля на Большой сцене НОВАТа.

Спектакль «Три сестры» пронизан темой любви с самых первых сцен: тончайшие импульсы душевных переживаний героев переплетаются, создавая настоящую симфонию. Но любовь — многолика, и у каждой из трех сестер свой путь.

10 АПРЕЛЯ, 19:00 КУПИТЬ БИЛЕТ

11 АПРЕЛЯ, 19:00 КУПИТЬ БИЛЕТ

12 АПРЕЛЯ, 19:00 КУПИТЬ БИЛЕТ

13 АПРЕЛЯ, 19:00 КУПИТЬ БИЛЕТ

14 АПРЕЛЯ, 19:00 КУПИТЬ БИЛЕТ

Юная Ирина мечтает о возвышенных чувствах, чтобы жизнь походила на роман. Маша тяготится обществом нелюбимого мужа, и лишь пылкая земная страсть возвращает ей радость жизни. Старшая сестра, Ольга, тоскует об упущенном времени — в замужестве и рождении детей она видит главное женское предназначение.

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта» — это замечательная возможность для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет познакомиться с настоящей чеховской классикой в постановке легендарного театра!



Подарите себе и близким незабываемый театральный вечер на гастролях МХАТа Горького в НОВАТе!

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