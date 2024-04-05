Каждый будний день слушатели «Радио Дача» получают подарки

На «Радио Дача» в Новосибирске проходит проект «Вкус жизни». Победитель получает набор вкусных круп от «Пассим»!

Для участия необходимо внимательно следить за эфиром «Радио Дача 106.7 FM». По будням в 10:35 звучит кулинарный вопрос от ведущего. Слушателям необходимо присылать варианты ответов в WhatsApp по номеру +7 (383) 362-07-80 или на автоответчик по номеру 362-07-80. Участник, приславший верный ответ самым первым, получает приз!

Проект продлится до 27 апреля включительно.

Для слушателей старше 12 лет.

Партнер проекта — ООО «Первая крупяная компания», производитель круп «Пассим». Вкусная традиция с 1991 года. Мы знаем все о качестве, аромате, вкусе и способах приготовления круп.

Реклама. ООО «Первая крупяная компания» ИНН 5406163478. Erid:LjN8Jvwau