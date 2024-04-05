Новикомбанк и Минпромторг Татарстана поддержат промышленность Республики

Опорный банк Ростеха и Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан заключили соглашение, которое направлено на развитие системы финансирования предприятий промышленности и организацию взаимодействия с технопарками и особыми экономическими зонами на территории Татарстана. Документ подписали заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко и заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Цель соглашения – сделать кредитование более доступным и интересным для промышленных предприятий и проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции инфраструктуры индустриальных и промышленных технопарков. Помимо этого, сотрудничество предусматривает создание условий для эффективного взаимодействия промышленности, органов государственной власти и местного самоуправления Республики Татарстан, а также предоставление предприятиям доступа к инструментам поддержки и другим продуктам Новикомбанка.

«Республика Татарстан – регион с динамично развивающейся промышленностью. Здесь расположены крупные предприятия, есть активно растущий малый и средний бизнес. Сотрудничество с Новикомбанком позволит предприятиям во многом ускорить и оптимизировать процессы модернизации производств, выпуска инновационной продукции, налаживания логистических цепочек, а значит внесет значительный вклад в укрепление промышленности и экономики региона», – отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

«Сотрудничество с Министерством промышленности и торговли Татарстана – для Новикомбанка очередной шаг к укреплению партнерских отношений с республикой и ее предприятиями. Это поможет нам усилить поддержку промышленности, а также направить свою экспертизу и ресурсы на благо развития экономики региона», — подчеркнул заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Сотрудничество с Минпромторгом Татарстана является продолжением разностороннего партнерства между Новикомбанком и республикой. В конце прошлого года Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Правления банка Елена Георгиева подписали соглашение, которое предусматривает взаимодействие в целях развития социально-экономической сферы и промышленности региона. Помимо этого, банк давно принимает активное участие в экономической жизни региона, финансируя крупные промышленные предприятия.

Подведению итогов реализации совместных мероприятий опорного банка Госкорпорации Ростех с Республикой Татарстан и вопросам расширения сотрудничества с бюджето- и системообразующими компаниями региона было посвящено заседание рабочей группы с участием министров экономики и промышленности и торговли республики и руководства Новикомбанка.

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