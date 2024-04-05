Открылась регистрация участников форума «Инженеры будущего – 2024»

2 апреля открылась регистрация для участников XII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2024», которая продлится до 29 апреля 2024 года.

Инженерный форум состоится с 23 июня по 3 июля на территории базы отдыха «Шахтер», расположенной в Тульской области.

В этом году участников форума «Инженеры будущего» ждет обновленный образовательный блок из 6 кластеров.

«Учебная программа будет направлена не только на приобретение фундаментальных и технических знаний и умений, но и на освоение междисциплинарных компетенций», — прокомментировал первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Традиционные отраслевые направления будут усилены перспективными тематиками, такими как, беспилотные авиасистемы (БАС), квантовые и водородные технологии, цифровые технологии, блокчейн, нейротехнологии, искусственный интеллект и т.д.

Принять участие в форуме «Инженеры будущего» могут молодые специалисты организаций-членов Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в возрасте от 20 до 35 лет.

Новикомбанк, опорный банк Ростеха, поддерживает инициативы СоюзМаш и Госкорпорации, направленные на проведение образовательных и профориентационных событий, выступая официальным партнером форума «Инженеры будущего». Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева — куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш.

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