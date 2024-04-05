Успех и карьерный рост с «Сибагро»: инвестиции в образование и личное развитие

Успех компании «Сибагро» напрямую связан с профессионализмом её сотрудников. В холдинге на постоянной основе действуют образовательные программы, которые помогают прокачивать умения и получать новые компетенции, необходимые для карьерного роста. В прошлом году в обучение специалистов было инвестировано 42 млн рублей.

— Все начинается с момента приема на работу. В «Сибагро» существует отлаженная система наставничества. Менторами выступают сотрудники, прошедшие специальную подготовку. Они помогают с адаптацией, объясняют тонкости профессии, — рассказывает Алина Козырева, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании «Сибагро». — Для молодых и замотивированных специалистов в компании есть проект «Лидер», где для его участников готовят персональный трекер развития. Это реальная возможность за 1-2 года построить карьеру и дорасти до руководителя в холдинге.

Ольга Никулина, главный инженер-эколог Кудряшовского свинокомплекса:

– Наставничество в «Сибагро» позволяет быстро и на практике освоить большой объем знаний, получить нужные навыки. Раньше я работала на газотранспортном предприятии, объектов экологического контроля там меньше. На нашем предприятии больше разных нюансов. Разобраться во всем этом помогла Анна Данилова, руководитель экологической службы. Она стала моим наставником, курируя на каждом этапе работы. А уже свой опыт я передаю новой сотруднице, которую недавно взяли на работу. Без такого «введения в профессию», без наставничества, понимание специфики работы у новичков приходило бы очень долго. Сотрудники компании — постоянные гости крупнейших профильных выставок и конференций, где происходит продуктивный нетворкинг с коллегами по отрасли.

«Сибагро» способствует и в получении высшего образования, компания сотрудничает с ведущими российскими университетами и институтами.

Система образования в компании выстроена так, чтобы сотрудники холдинга могли в разные этапы своей работы получить необходимую поддержку. Новички — наладить тайм-менеджмент, начинающие руководители — усилить управленческие навыки, специалисты – отточить навыки на конкурсе профмастерства. В «Сибагро» уделяют внимание не только развитию профессиональных качеств, но и личных. В компании проходят тренинги по целеполаганию, работе в команде, лидерским навыкам и персональной эффективности.

Реклама. АО «Кудряшовское». ИНН 5433142195 Erid: LjN8JyxvH