В Новосибирске и области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В Новосибирской области с 5 апреля введен режим повышенной готовности для борьбы с возможными паводками.

Это связано с риском затопления населенных пунктов в некоторых районах региона. Замгубернатор Сергей Сёмка сообщил о поручении всем ведомствам и главам муниципалитетов организовать работы на объектах с угрозой подтоплений и организовать межведомственное взаимодействие.

Наиболее тяжелая обстановка наблюдается в Карасукском районе, однако власти уверяют, что ситуация стабилизируется в ближайшие 2-3 дня.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском открыли проезд по правому мосту через реку Иня.