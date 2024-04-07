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вчера 23:30
общество

Бастрыкин потребовал доклад о девушке, которая пропала 20 лет назад в Новосибирске

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о пропавшей после посещения ночного клуба девушке в Новосибирске.

Обращение с просьбой разобраться в деле поступило от знакомой семьи. В нем говорится, что девушка пропала в 2003 году, но до настоящего времени виновные лица не установлены и к ответственности не привлечены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие по которому в последующем приостановлено.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о результатах расследования уголовного дела и основаниях принятого процессуального решения.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске требуют проверить законность «Рейда против хиджабов».

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Игорь Кириченко
Журналист

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