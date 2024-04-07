Бастрыкин потребовал доклад о девушке, которая пропала 20 лет назад в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о пропавшей после посещения ночного клуба девушке в Новосибирске.
Обращение с просьбой разобраться в деле поступило от знакомой семьи. В нем говорится, что девушка пропала в 2003 году, но до настоящего времени виновные лица не установлены и к ответственности не привлечены.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие по которому в последующем приостановлено.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о результатах расследования уголовного дела и основаниях принятого процессуального решения.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске требуют проверить законность «Рейда против хиджабов».