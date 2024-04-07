В Новосибирске во время футбольного матча болельщик забил гол и сделал предложение

На матче между футбольными командами "Новосибирск" и "Металлург" (Липецк) в манеже "Заря" произошло необычное событие, которое запомнится будущей семейной паре из Новосибирска.

Фанат-барабанщик "Новосибирск Ультрас" по имени Илья в перерыве матча вышел на поле, чтобы сделать своей девушке предложение. После того, как Илья забил гол, он подошел к своей возлюбленной, опустился на одно колено и подарил ей кольцо. Счастливая девушка ответила "да".

Видео этого трогательного момента было опубликовано пресс-службой футбольного клуба. Кроме этого приятного события, главная команда Новосибирска также порадовала своих болельщиков, победив липецкий "Металлург" со счетом 1:0 благодаря голу Александра Конева.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Антон Кротов стал лучшим игроком ФК «Новосибирска» по индексу Rustat.