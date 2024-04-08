Овощи на каждый стол: «Радио Дача» продолжает разыгрывать наборы продуктов

На «Радио Дача» в Новосибирске продолжается щедрая акция «Попади в цель!», в которой за верный ответ на загаданный вопрос можно получить подарочный набор продуктов!

Для этого необходимо внимательно следить за группой «Радио Дача 106,7 FM» «Вконтакте». По будням в 8:00 появляется специальная запись, в которой представлен вопрос, связанный с группой компаний «Горкунов». Участникам нужно оставлять варианты ответов в комментариях к записи. Новосибирец, чьё предположение будет наиболее близким к верному ответу, получит приз!

Объявление победителей проходит в 13:00 того же дня в группе «Вконтакте».

В эфире «Радио Дача 106,7 FM» в 13:35 также будет оглашено имя победителя.

На данный момент определено 14 победителей, планируется провести ещё 10 розыгрышей.

Для слушателей старше 12 лет.

Партнёр проекта — Группа компаний «Горкунов» — это 7 тепличных комбинатов по России. Три из них находятся в селе Толмачёво. Свежие огурцы, томаты и салаты из теплицы прямо на ваш стол.

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