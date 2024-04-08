В мэрии Новосибирска рассказали какой может стать набережная ОбьГЭС после обновления

Сегодня состоялся пресс-тур на набережную ОбьГЭС, включенную в список объектов для голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В мероприятии приняли участие специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона, мэрии города Новосибирска, районной администрации, депутаты, общественники левобережья Советского района.

«В Новосибирске развернулась активная конкуренция за победу в голосовании, так как каждый район выставил свой проект. Сейчас основное соревнование идет между двумя набережными – в Советском и Кировском районах. Напомню, что проект-победитель голосования получит финансирование в 2025 году», – сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Сергей Глебов.

Вторая набережная города и первая набережная водохранилища находится в микрорайоне ОбьГЭС на ул. Новоморской. Это уникальная территория левобережья, где городские кварталы выходят прямо к морю. Более полувека набережная служит местом притяжения жителей Советского района и гостей города.

Планы по благоустройству обсуждались вместе с жителями, проект разрабатывался с учётом близости к гидроэлектростанции. На площади более 7,5 гектара проектировщики предлагают обустроить променад с велодорожками, скамейками и панорамным видом, установить теплые павильоны, где можно будет укрыться в непогоду. Запланировано обустройство пирса, пляжа с лежаками, оборудованное кострище. Также на набережной появятся спортивные и детские площадки, выступающие далеко в море волнорезы для рыбаков, арт-объекты из природных материалов. Проведут реконструкцию мемориала воинам-освободителям, создадут патриотическую площадку.

Получит ли набережная на ОбьГЭС шанс на обновление, зависит от жителей Советского района.

В голосовании жителям города помогают сотни молодых добровольных помощников – старшеклассников, студентов, активистов молодёжных центров. Узнать волонтёров можно по брендированной одежде: ветровкам, футболкам, жилетам и бейджам. Все ребята прошли обучающий курс и готовы помочь отдать свой голос за выбранную территорию.

Специалист молодежного центра «Левобережье» Советского района София Керпс рассказала, что она занимается подготовкой и организацией волонтеров для оказания помощи в голосовании за городскую среду: «Мы привлекаем нашу местную молодежь –студентов, школьников. Ребята откликаются, потому что здесь живут и хотят обновления набережной. Сейчас непосредственно со мной работают около 15-20 ребят, они помогают жителям, у которых возникают небольшие технические сложности при голосовании, особенно пожилым людям. Волонтеры работают в общественных местах, около магазинов, на самой набережной. На них специальные яркие жилеты, ребят видно издалека».

Напомним, в Новосибирске представлено восемь общественных территорий – по одному объекту из каждого района и округа. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по 30 апреля включительно на сайте https://54.gorodsreda.ru.