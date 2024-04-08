В Новосибирской области высокоскоростной интернет доступен 85% пользователей «Ростелекома»

В воскресенье, 7 апреля, российскому интернету исполнилось 30 лет. «Ростелеком» подсчитал, сколько абонентов в Новосибирской области пользуются интернетом компании и какие цифровые услуги наиболее востребованы.

Так, провайдер предоставляет доступ в Сеть для 340 тысяч жителей региона, при этом для 291 тысячи (85%) — по высокоскоростным оптическим каналам. Стабильный сигнал позволяет значительно повысить качество жизни, особенно в сельской местности, так как дает возможность дистанционно получать образование или обращаться в госучреждения, пользоваться телемедициной и смотреть интерактивное телевидение.

«Наша компания высокими темпами строит и модернизирует инфраструктуру связи, особенно в сельской местности. Мы стремимся обеспечить равный доступ к современным цифровым сервисам для жителей малых населенных пунктов и столицы Сибири, где возможность подключить скоростной интернет есть практически у каждого», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Помимо домашнего интернета популярностью у жителей области пользуются интерактивное телевидение и мобильная связь. В связи с этим компания разработала ряд конвергентных предложений, которые позволят подключить все эти услуги одновременно по выгодной цене.

«В числе наиболее востребованных предложений — пакет «Семейный», который позволяет сэкономить до 40% и включает домашний интернет, интерактивное ТВ, видеосервис Wink и мобильную связь, до 5 сим-карт. Мы также предусмотрели для абонентов возможность самостоятельно настраивать тариф: выбирать нужную скорость интернета, количество телеканалов и фильмов», — рассказал заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома» Виталий Лапицкий.

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