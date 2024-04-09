Новикомбанк профинансировал обновление технической базы для создания перспективных вагонов метро

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил финансирование заводу «Метровагонмаш», крупнейшему в стране производителю вагонов метро. Средства направляются на разработку конструкторской документации для перспективных вагонов метрополитена, а также на обновление производственно-технологической базы предприятия.

Финансирование Новикомбанка позволило создать технологическую базу и разработать конструкторскую документацию для поезданового поколения «Москва-2024». В марте его запустили в эксплуатацию на Замоскворецкой линии столичного метрополитена. В церемонии запуска участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кредитное соглашение Новикомбанк и компания «Метровагонмаш» заключили на сумму 2,947 млрд рублей сроком до 30 июня 2038 года. Среди целей проекта – разработка документации и обновление оборудования для выпуска вагонов «Балтиец» для Петербургского метрополитена, суверенизации вагонов метро «Москва-2020» и других серий.

Финансирование компании «Метровагонмаш» осуществляется в рамках кластерной инвестиционной платформы– совместного проекта Минпромторга России, Фонда развития промышленности (ФРП) и корпорации развития ВЭБ.РФ. Интеграция мер господдержки в экономику проектов позволяет Новикомбанку значительно снижать стоимость кредитования для промышленных предприятий и предоставлять партнерам займы по льготной процентной ставке.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340. erid: LjN8Jzbpz