Омский политех готовит инженеров для авиационной и машиностроительной отраслей

В 2024/2025 учебном году абитуриенты ОмГТУ смогут принять участие в программе «Крылья Ростеха», реализуемой при поддержке АО «ОДК» и дочерних компаний – филиала АО «ОДК» «ОМО им. П. И. Баранова» и филиала ПАО «ОДК-Сатурн» – ОМКБ, входящих в Госкорпорацию Ростех.

Проект ставит целью подготовить востребованных специалистов и закрыть кадровые потребности российского авиапрома и машиностроения. В этом году свыше 50 студентов смогут освоить профессию конструктора или инженера-технолога авиационных, ракетных двигателей, энергетических установок и машиностроительных производств на базе политеха.

Уже с первого дня учебы в университете молодые люди будут трудоустроены на предприятия и смогут получать заработную плату за выполнение задач, поставленных кураторами – ведущими специалистами омских филиалов корпорации. Обучение пройдет по индивидуальной образовательной программе с углубленным изучением IT-компетенций в конструкторской деятельности, передовых технологий на производстве, английского языка и развитием профессиональных навыков.

Участниками проекта могут стать абитуриенты, набравшие суммарный балл за ЕГЭ не ниже 220. В перечне предметов – физика и профильная математика, также необходимо иметь средний балл аттестата 4 и выше и владеть английским языком на уровне не ниже А2. При соответствии условиям поступления студент будет получать стипендию в размере 30 тысяч рублей в течение первого семестра.

По результатам сессии для тех, кто учитсяна «хорошо» и «отлично», предусмотрены компенсация проезда и проживания в общежитии, дополнительная академическая стипендия от предприятий – от 30 до 40 тысяч рублей, а также выплаты за повышение уровня английского языка – от 4,5 тысяч рублей.

Напомним, что прием на бюджет начнется с 20 июня. Доступна как личная подача документов, так и в формате онлайн: через личный кабинет на сайте ОмГТУ во вкладке «Абитуриенту» либо с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Также отправить документы можно с помощью почты/курьерской доставки на адрес приемной комиссии: пр. Мира, 11, корпус 8, этаж 1, ауд. 115.

Получить консультацию о поступлении можно в группе для абитуриентов ОмГТУ ВКонтакте либо по телефонам: +7 (3812) 72-90-55, +7 800 201-00-55.

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