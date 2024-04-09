В Новосибирском зоопарке отметят День манула

Главным событием праздника станет показательное кормление животных.

21 апреля в Новосибирском зоопарке отметят Международный день манула, также известного как палассов кот. Яркий праздник станет возможен благодаря поддержке компании «Сибирская Кошка» товары которого предназначены для ухода за животными «Сибирская Кошка» на протяжении многих лет опекает этих животных в Новосибирском зоопарке имени Р.А Шило.

Зоосад активно участвует в программах по изучению и сохранению одной из самых загадочных и уязвимых кошек планеты, занесенной в Красную книгу. Биологи и волонтеры стараются спасти этот вид животных от вымирания. Впервые в Новосибирске котята манула появились на свет в 1995 году, и с тех пор эти животные регулярно дают потомство,

В День манула сотрудники зоопарка проведут для гостей увлекательные экскурсии. Желающие смогут поучаствовать в интересном экологическом квесте, а также в полной неожиданностей игровой программе, где в таинственном ящике, содержимое которого гостям будет предложено определить наощупь, может находиться все, что угодно, начиная от мягкой плюшевой игрушки и заканчивая живым вараном.

Весь день детей будут развлекать задорные аниматоры, а профессионалы аквагрима создадут удивительные тематические рисунки на лицах ребят. Гости смогут поучаствовать в творческих мастерских, конкурсах и получить множество призов, которые приготовила к празднику «Сибирская кошка».

Внутренняя жизнь зоопарка всегда интересна. Каждый желающий сможет заглянуть «за кулисы» и увидеть, как устроена жизнь зоосада изнутри. Кульминацией праздника станет показательное кормление манулов, которое прокомментирует специалист-зоолог.

В зоопарке считают, что чем больше людей узнает о том, что манула нужно сохранять, тем больше шансов будет у этого животного на выживание в природе.

Начало праздничной программы в 12:00 часов.

Организатор: медиахолдинг «СибФМГрупп».

При поддержке: ООО «Сибирская кошка»: https://vk.com/siberian_cat_official

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