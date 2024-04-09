В Тогучинском районе автомобилист дал отпор агрессивному барсуку

На жителя Тогучинского района напал барсук, но укусить не смог.

Как сообщили в «Тогучинской газете», специалисты «Ветеринарной службы» на дороге увидели автомобиль со включенной аварийной сигнализацией. Они предложили водителю помощь и узнали, что тот подвергся напажению дикого животного.

По словам мужчины, он вышел отремонтировать спущенное колесо, когда из кустов выскочил барсук и вцепился в ногу, пытаясь цапнуть. Но сибиряк не растерялся, сбросил с конечности зверя, который тут же убежал прочь.

Такое поведение животного может говорить о том, что он заражен бешенством. Поймать его пока не удалось.

Кстати, это уже не первое нападение барсука на человека в Тогучинском районе.