Все для благоустройства загородного дома будет представлено на выставке «Свой дом»

С 25 по 28 апреля 2024 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» откроется площадка, где можно будет найти оптимальные решения для воплощения ваших идей для Своего дома!

Одна из крупнейших в Западной Сибири выставок, ориентированная на частного застройщика, по традиции открывается накануне строительного сезона.

Более 100 компаний со всей России участвуют в Своем доме. В их числе:

БауАртЭстетика, Дерево для жизни, Кедрпром, Теплый бетон, ПСК Дом, Ликолор, Юкико-Центр, Стройберг, Аренда строй, Водолей-Трейд, Орбита, компания «Старко», Отопительный сезон, АкваТермСервис, Дабл Дом, Rehau, Трубосервис, Техноколор-НСК, Политим, Оксид, Мирта, Silarex, First New Materials, Аверсиб, Буран, Вессен, Термосиб Плюс, Турков НСК, завод Ферингер и многие другие.



На выставке «Свой дом» можно будет найти:





строительные и отделочные материалы;

инженерные системы (отопление, водоснабжение, вентиляция, теплый пол для загородного дома);

печи и камины;

мебель и фурнитуру;

все для ландшафтного дизайна;

готовые бани, купели, беседки.

А также получить информацию об услугах по строительству и проектированию домов и придомовой территории.

В деловой программе выставки конференция «Дома Сибири: Идеи. Вопросы. Решения».

На конференции обсудят малоэтажное строительство, инструменты коммуникации между застройщиками, кредитными организациями и покупателями, эффективность использования новых и стандартных технологий при строительстве и эксплуатации объектов недвижимости, цифровизацию и другие актуальные вопросы.





Отдельное внимание на выставке будет уделено теме ландшафтного дизайна. Эксперты выступят по темам:

Осознанное проектирование освещения малоэтажного строительства и ландшафтного дизайна:

освещение ландшафта, типы освещения и приборов, нормы и правила;

автоматизация в освещении.





Экономика частного сада. Сколько стоит ландшафтный дизайн:

как определить бюджет «зелёного» строительства;

как проверить смету на адекватность;

как создавать сад этапами и где можно сэкономить.

Современные покрытия в саду:

из каких материалов сейчас модно делать покрытия — доска, ДПК, камень, гравий и т.д.;

какие виды покрытий бывают (дорожки, террасы, костровища и т.д.).





Кроме того, можно получить консультацию у профессиональных ландшафтных дизайнеров!



Выставку ежегодно посещает более 10 000 человек из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края. Это владельцы земельных участков и недвижимости, заинтересованные в строительстве и ремонте дома, усадьбы, дачи; дизайнеры, специализирующиеся на оформлении интерьеров и ландшафтов; представители строительных компаний.

Начните строительный сезон правильно! Знакомьтесь с лучшими предложениями для вашего дома!



Бесплатный билет посетителя вы можете оформить на сайте svoidom-expo.ru.

Организатор: ООО «Центр Экспо»

8 (383) 363-00-63

info@centrexpo.su

svoidom-expo.ru

https://vk.com/svoidomexpo

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