Все для благоустройства загородного дома будет представлено на выставке «Свой дом»

С 25 по 28 апреля 2024 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» откроется площадка, где можно будет найти оптимальные решения для воплощения ваших идей для Своего дома!
Одна из крупнейших в Западной Сибири выставок, ориентированная на частного застройщика, по традиции открывается накануне строительного сезона.
Более 100 компаний со всей России участвуют в Своем доме. В их числе:
БауАртЭстетика, Дерево для жизни, Кедрпром, Теплый бетон, ПСК Дом, Ликолор, Юкико-Центр, Стройберг, Аренда строй, Водолей-Трейд, Орбита, компания «Старко», Отопительный сезон, АкваТермСервис, Дабл Дом, Rehau, Трубосервис, Техноколор-НСК, Политим, Оксид, Мирта, Silarex, First New Materials, Аверсиб, Буран, Вессен, Термосиб Плюс, Турков НСК, завод Ферингер и многие другие.
На выставке «Свой дом» можно будет найти:
строительные и отделочные материалы;
инженерные системы (отопление, водоснабжение, вентиляция, теплый пол для загородного дома);
печи и камины;
мебель и фурнитуру;
все для ландшафтного дизайна;
готовые бани, купели, беседки.
А также получить информацию об услугах по строительству и проектированию домов и придомовой территории.
В деловой программе выставки конференция «Дома Сибири: Идеи. Вопросы. Решения».
На конференции обсудят малоэтажное строительство, инструменты коммуникации между застройщиками, кредитными организациями и покупателями, эффективность использования новых и стандартных технологий при строительстве и эксплуатации объектов недвижимости, цифровизацию и другие актуальные вопросы.
Отдельное внимание на выставке будет уделено теме ландшафтного дизайна. Эксперты выступят по темам:
Осознанное проектирование освещения малоэтажного строительства и ландшафтного дизайна:
освещение ландшафта, типы освещения и приборов, нормы и правила;
автоматизация в освещении.
Экономика частного сада. Сколько стоит ландшафтный дизайн:
как определить бюджет «зелёного» строительства;
как проверить смету на адекватность;
как создавать сад этапами и где можно сэкономить.
Современные покрытия в саду:
из каких материалов сейчас модно делать покрытия — доска, ДПК, камень, гравий и т.д.;
какие виды покрытий бывают (дорожки, террасы, костровища и т.д.).
Кроме того, можно получить консультацию у профессиональных ландшафтных дизайнеров!
Выставку ежегодно посещает более 10 000 человек из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края. Это владельцы земельных участков и недвижимости, заинтересованные в строительстве и ремонте дома, усадьбы, дачи; дизайнеры, специализирующиеся на оформлении интерьеров и ландшафтов; представители строительных компаний.
Начните строительный сезон правильно! Знакомьтесь с лучшими предложениями для вашего дома!
Бесплатный билет посетителя вы можете оформить на сайте svoidom-expo.ru.
Организатор: ООО «Центр Экспо»
8 (383) 363-00-63
info@centrexpo.su
svoidom-expo.ru
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