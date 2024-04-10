О рисках порыва плотины сообщили в Новосибирске после потопа в Оренбургской области

После глобального потопа, произошедшего в Оренбургской области из-за прорыва дамбы, специалисты ГЭС Новосибирска рассказали, существует ли такая угроза для сибиряков.

Весенние паводки происходят в большей части России. Сильнее всего пострадал Орск, где прорвало дамбу.

Часть Новосибирской области сейчас находится в воде. Например, на 10 апреля в регионе в пяти населенных пунктах Новосибирского и Краснозерского районов, в Тогучине подтопленными оказались 45 приусадебных участков и один жилой дом. А ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объявили о напряженной паводковой ситуации, что связано с активным таянием снега.

В зоне подтопления находятся и 50 автодорог — некоторые уже закрывали для предотвращения ЧП.

BFM-Новосибирск, ссылаясь на слова исполняющего обязанности заместителя директора, главного инженера Новосибирской ГЭС Антона Дронченко, сообщил, что надежность новосибирской плотины очень высокая. У энергетиков есть карта, где указано, куда пойдет вода в случае прорыва плотины.

Напомним, город подготовлен и оснащен всей необходимой техникой.