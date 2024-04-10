Программа лояльности Новикомбанка вошла в топ-5 рейтинга Retail Finance

Программа «Кешбэк» опорного банка Госкорпорации Ростех вошла в топ-5 рейтинга программ лояльности за 2024 год, подготовленного журналом Retail Finance. Всего участником рейтинга стала 31 программа лояльности от ведущих российских финансовых организаций.

Среди обязательных атрибутов лучших программ лояльности 2024 года эксперты журнала отметили гибкость и кастомизацию предложения на основе покупательского спроса. Именно эти опции выделяют программу Новикомбанка на фоне конкурентов. Создатели продукта изначально заложили в его концепцию идею адаптивности под сезонный спрос и регулярно меняют категории, за которые пользователи могут получать повышенный кешбэк от 5% до 7%.

«Одним из главных принципов деятельности Новикомбанка является клиентоориентированность и поддержка кадрового потенциала российских промышленных предприятий. И выгодные программы лояльности, которые клиенты могут подключить к своим платежным картам, — один из инструментов этой социальной политики. Рады, что наша работа была по достоинству оценена профессионалами отрасли», — рассказал директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

Программа «Кешбэк» Новикомбанка регулярно лидирует в независимых рейтингах, а востребованность у клиентов говорит о том, что продукт не теряет своей актуальности. В декабре 2023 года программа была награждена премией «Финансовая элита России» в номинации «Программа лояльности с максимальной выгодой».

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