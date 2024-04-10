«Ростелеком» строит цифровое равенство: 40 тысяч семей получили возможность пользоваться скоростным интернетом в Новосибирской области

В 2023 году «Ростелеком» увеличил охват оптическими сетями до более чем 41 млн домохозяйств. В Новосибирской области интернетом провайдера пользуется около 340 тысяч семей, то есть ежедневно в Сеть выходит почти миллион жителей региона.

Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, в прошлом году «Ростелеком» построил и модернизировал в регионе около 875 км волоконно-оптических линий, а в целом по стране — 3 000 км.

Оператор обладает самым большим по географии покрытием сетями ШПД в России, в Новосибирской области оптика заведена в 784 населенных пункта. В 2023 году «Ростелеком» обеспечил доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам еще для 40 тысяч домохозяйств, расположенных преимущественно в сельской местности.

«Наша компания уделяет значительное внимание качеству и надежности предоставляемых цифровых услуг. С этой целью мы непрерывно модернизируем инфраструктуру связи, реализуем программу по замене устаревшего оконечного оборудования, внедряем новейшие методы мониторинга сети, которые позволяют устранять сетевые инциденты незаметно для пользователей», — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В результате работы «Ростелекома» по расширению и модернизации сетей ШПД повысились скорость и надежность соединения, загрузка видео и другого тяжелого контента, устранены риски перегрузки оборудования в часы наибольшей активности пользователей.

Рост качественных показателей коснулся не только услуги доступа в интернет, но также дополнительных цифровых сервисов «Ростелекома», которые используют эту инфраструктуру — онлайн-кинотеатра Wink, домашнего облачного видеонаблюдения, «Умного дома», «Ключа» и других. В 2023 году 13,8 тысяч семей Новосибирской области начали пользоваться умными сервисами для дома, сейчас мобильным приложением «Ключ» пользуются уже 163 тысячи жителей региона.

«Наличие надежного стабильного интернета позволяет ощутимо повысить качество жизни сибиряков, особенно когда речь идет о малых населенных пунктах. Вместе с выходом в Сеть абоненты получают возможность пользоваться порталом госуслуг, обучаться онлайн и подключать современные сервисы. Мы отмечаем ощутимый рост спроса на пакетные предложения, которые включают сразу несколько цифровых услуг по выгодной цене, например, тариф “Семейный”», — отметил директор по работе с массовым сегментом региона Восток ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

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