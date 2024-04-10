Университет рядом с домом: жилые комплексы недалеко от новосибирских вузов

— Близость вуза для большинства покупателей – важный фактор, но не первостепенный. Новостройку выбирают, исходя из общих критериев – цена, качество проекта, планировки, инфраструктура и транспортная доступность. Что касается близости вуза, то покупатели обращают внимание скорее на то, чтобы до него было удобно добраться, — рассказали в пресс-службе застройщика.

Фото: ГК Расцветай

Особым спросом у этой аудитории пользуются студии или однокомнатные квартиры. Так как студенту вряд ли понадобится много места для организации быта.Часто, закончив институт, встав на ноги и заведя семью, молодой человек будет стремиться «расширить» жилплощадь, поэтому на первое время ему хватит компактной жилплощади.

У ГК «Расцветай» есть студии и однокомнатные квартиры в объектах, удобно расположенных относительно ключевых университетов Новосибирска.

На левом берегу, в Кировском районе – это кварталы «Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге». Здесь хорошая транспортная развязка. До ближайшего метро «Площадь Маркса» на транспорте 20 минут, оттуда 7 минут пешком до НГТУ и чуть больше до СибУПК. Стоимость квартиры-студии в «Расцветай на Зорге» начинается от 3,3 млн рублей.

— Цена квадратного метра в Кировском ниже, чем в районах на правом берегу, кроме того, в этих проектах уже готовое жилье, — рассказали в ГК «Расцветай».

Квартиры рядом с метро – выгодные инвестиции, экономия времени на передвижение по городу и шаговая доступность знаковых мест Новосибирска.

Молодой аудитории важны разные развлечения: кинотеатры, спортивные комплексы, бассейны, кафе — действительно, отдыхать от учебы где-то же нужно. В этом случае подойдут варианты жилья на правом берегу рядом с метро: «Расцветай на Красном» и «Расцветай на Дуси Ковальчук», «Тайм Парк Апартаменты», от которых 7 минут пешком до метро «Заельцовская. В шаговой доступности с «Расцветай на Дуси Ковальчук» – два крупных вуза столицы Сибири: НГМУ и СГУПС.

Комплекс «Сакура-парк» — в 10 минутах от метро «Октябрьская» и в 15-ти от «Площади Ленина» неспешным шагом. Рядом расположены такие крупные вузы, как СибГУТИ и РАНХиГС. Здесь можно приобрести студии от 26 кв. м цене от 6 млн руб.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

г. Новосибирск,

ул. Орджоникидзе, 23

ул.Красный проспект, 165

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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При выборе квартир для студентов покупатели в основном ориентируются на стоимость, локацию и небольшую площадь.

Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном», СЗ «Астра», СЗ «Темпо», СЗ «Премьера», СЗ «Вербена», СЗ «Янтарь», Проектная декларация: наш.дом.рф

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