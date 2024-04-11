Количество стран для трансграничных переводов в МТС Банке превысило 50

МТС Банк расширил возможности сервиса трансграничных переводов и увеличил число доступных для этого стран. На сегодняшний день через МТС Банк можно отправлять и получать денежные средства в более чем 50 государств мира.

Благодаря наличию прямых шлюзов с банками стран СНГ пользователи мобильного приложения МТС Банка могут осуществлять переводы по номеру телефона, на карты и без комиссии. Средства с карты или счета списываются в рублях, а зачисляются получателю в национальной валюте, долларах США или в евро. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов. Сделать перевод можно с карты любого российского банка, для этого не обязательно быть клиентом МТС Банка.

Пользователи мобильного приложения банка могут мгновенно перевести деньги в рублях по выгодному курсу в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Турцию, Израиль, Германию, Сербию, Италию, Шри-Ланку и другие страны.

В настоящее время МТС Банк осуществляет мгновенные переводы на карты банков ряда стран СНГ. Так, доступны переводы в российских рублях на счета любых банков Армении с зачислением в армянских драмах и долларах, а также с выдачей наличными. Также физические лица могут перевести средства на счета любых банков Кыргызстана с зачислением в кыргызских сомах, рублях, долларах и евро.

Максимальный лимит разового перевода составляет 400 000 рублей, 800 000 рублей в сутки, ежемесячный лимит с карт МТС Банка — 5 млн рублей. Для осуществления перевода необходимо зайти в приложении МТС Банка в раздел «Платежи», выбрать иконку «За рубеж», далее — указать страну, валюту перевода, сумму и выбрать способ получения.

Более подробная информация о всех способах денежных переводов доступна на сайте МТС Банка по ссылке.

Реклама. ПАО МТС банк. ИНН 7702045051. erid: LjN8KQDKc