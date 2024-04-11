Новая цифровая платформа ускорит реакцию экстренных служб Новосибирской области

В Новосибирской области 15 апреля запустят региональную платформу координации работы служб и ведомств.

Постановление о создании новой информационной системы подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Благодаря ей автоматизируется деятельность муниципальных ЕДДС и улучшится координация действий и информационная поддержка ведомств.

К платформе подключены датчики мониторинга аварийных химически опасных веществ и состояния уровня воды, автономные датчики пожарных извещателей в частных домах жителей по всему региону, система мониторинга лесных пожаров.

Ранее губернатор Новосибирской области поручил службам оперативно реагировать на паводки.