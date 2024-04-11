Новикомбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области

Опорный банк госкорпорации Ростех и Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает предоставление Фондом на основе субсидиарной ответственности поручительств по обязательствам субъектов МСП. Свои подписи под документом поставили управляющий филиалом Новикомбанка в Санкт-Петербурге Александр Сергеев и директор Фонда Александр Усачев.

Соглашение предоставляет возможность предпринимателям Ленинградской области получать поручительства Фонда в качестве обеспечения по кредитам и договорам банковских гарантий. Это особенно актуально для предприятий, которым недостаток собственного залога не позволяет получить необходимую сумму финансирования.

Помимо этого, стороны договорились совместно оказывать консультационные услуги предпринимателям, информировать их о возможностях привлекать финансирование и госпрограммах поддержки, проводить мероприятия, направленные на выстраивание прямого диалога с бизнесом.

«Новикомбанк активно наращивает работу с сегментом малого и среднего бизнеса. Так как на фоне санкционного давления и других вызовов МСП быстрее, чем крупные предприятия, перестраиваются под новые реалии, налаживают логистические цепочки. Поэтому мы делаем все возможно, чтобы повысить доступность кредитования для малого и среднего бизнеса, расширяем круг получателей поддержки. Соглашение с фондом позволит нам нарастить сотрудничество с предпринимателями Ленинградской области, а также укрепить наши позиции в регионе», — рассказал управляющий филиалом Новикомбанка в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.

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