Открыты продажи квартир от 3,55 млн рублей в новом доме эко-квартала «На Кедровой» ГК «Расцветай»

ГК «Расцветай» открыла продажи квартир в новом доме своего масштабного проекта площадью 28 га — эко-квартала «На Кедровой». На сегодняшний день это одно из доступных предложений в линейке девелопера. Стоимость студии — от 3,55 млн.

Эко-квартал «На Кедровой» — экосистема, сформированная по формату «все включено».

Эко-квартал «На Кедровой» расположен в дали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Свежий воздух, тишина, зеленые насаждения создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. До площади Калинина, ключевой транспортной развязки Новосибирска — 20 минут на автомобиле.

Эко-квартал «На Кедровой» — экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни рядом. Застройщик зарезервировал земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов.

Сухой фонтан — интерактивный элемент благоустройства территории эко-квартала «На Кедровой».

Особое внимание эко-квартале «На Кедровой» уделено благоустройству территории. В квартале предусмотрены закрытые дворы-парки, лаунж-пространства, центральная площадь, где летом будут разные мероприятия, а зимой новогодняя елка и каток. Между собой разные тематические локации объединены аллеями, которые образуют разветвленную сеть пешеходных и веломаршрутов.

Центром притяжения для маленьких новоселов станет плейхаб с огромной песочницей, качелями, разными «фишками» для детского досуга и игровой скульптурой «Динозавр», благодаря которой есть много возможностей для увлекательных подвижных игр.

— Мы приглашаем наших клиентов и партнеров в новый просторный и комфортный офис продаж, который расположен на стройплощадке эко-квартала «На Кедровой». Здесь вы получите подробную консультацию о проекте и оцените масштабы строительства, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Офис продажэко-квартала «На Кедровой»:

ул. Кедровая,80/1а

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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