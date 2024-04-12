«Европа Плюс Новосибирск» объявляет «Голодные игры»

Весь апрель по будням «Европа Плюс» в Новосибирске дарит слушателям вкусные подарки в программе «Бодрое утро».

Чтобы стать обладателем большой пиццы, необходимо внимательно следить за эфиром, дозвониться в 8:35 после специального сигнала по номеру +7 (383) 362-07-72 и правильно выполнить задание ведущего — за 30 секунд назвать не менее пяти ингредиентов различных блюд.

10 счастливчиков уже получили свои призы. «Голодные игры» продолжатся до 27 апреля.

Подробности этой и других акций — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и странице ВКонтакте.

Партнёр проекта — сеть пиццерий Додо Пицца.

Возрастные ограничения 12+

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