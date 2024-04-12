Отчаянное путешествие на лонгбордах по Сибири

С 16 мая сибиряки смогут посмотреть документальный фильм «Енисейский марафон» — эксклюзивно на Wink.ru («Ростелеком»). Проект также ляжет в основу полнометражного художественного фильма.

1100 километров, Сибирь, два лонгборда, проливные дожди, жара и пустыня. Какой ценой двум друзьям предстоит добраться до конца рискованного путешествия? Документальный фильм, завоевавший приз зрительских симпатий на фестивале дебютного кино «Одна шестая» и гран-при фестиваля «Неизвестная Россия», будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru с 16 апреля. Представляем трейлер проекта.

ТРЕЙЛЕР: https://youtu.be/TD4YepzyEUc

ПОСТЕР:https://disk.yandex.ru/d/m-AY7CoyC74zug

ФОТО:https://disk.yandex.ru/d/rckSJij1UoZtMQ (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Также уже началась работа над сценарием художественного фильма, вдохновленного этим приключением. Фильм расскажет историю двух близких друзей, которые отправляются в самое важное в их жизни путешествие.

По сюжету документального фильма двое друзей, спортсмены Артем Владимиров и Сергей Бастрыкин, отправились на лонгбордах в беспрецедентную экспедицию по Красноярскому краю, Хакасии и Тыве. Этот отрезок пути пролегает вдоль федеральной автодороги Р-257 «Енисей», поэтому друзья и назвали его «Енисейский марафон». За месяц они проехали более 1100 километров по Сибири, ночевали в палатках и не раз рисковали своей жизнью. Для чего они это сделали и какой ценой им далось это необычайное путешествие?

«Мы хотели расширить рамки привычного и показать через любимое дело, какие красоты кроются за каждым спуском и подъемом Сибири. Это было невероятное путешествие, которое очень хочется повторить», — рассказал спортсмен и один из героев фильма Сергей Бастрыкин.

«Мы проехали тысячу километров по сибирским дорогам до границы с Монголией, и самым сложным оказались не жара и не дожди, не тяжелый рюкзак и не гудящие от боли ноги. Самым сложным оказалось снять этот фильм. Очень надеюсь, что зрители увидят ту красоту и сложности пути, которые встретились нам. И вместе с нами же выдохнут в конце пути — в конце фильма», — поделился спортсмен и фотограф, герой фильма Артем Владимиров.

За производство фильма отвечала команда режиссера-документалиста Владимира Тарасова («Из Сибири со вкусом», «Там, где наш дом»). «“Енисейский марафон” — это захватывающая приключенческая история, расширяющая рамки привычного. Роуд-муви в прямом смысле! Для меня и для моей команды это был вызов», — отметил Владимир Тарасов.

Впечатления и атмосферу каждой локации из фильма усиливают голоса и музыка местных артистов. В фильме звучат в том числе и композиции сибирской фолк-поп-группы OTYKEN, известной своей уникальной подачей этнических мотивов в современной аранжировке.

Смотрите фильм «Енисейский марафон»эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru c 16 апреля.

Производство: «Кинокомпания СБ» при поддержке гранта «Документальное кино Красноярья» и Красноярского краевого отделения Российского географического общества.

Онлайн-платформа: Wink.ru

Жанр: документальный

Год: 2023

Страна производства: Россия

Длительность: 79 мин.

Авторы идеи: Артем Владимиров, Сергей Бастрыкин

Продюсер: Сергей Бастрыкин

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин, Марина Наумова, Давид Гурцкая

Режиссер: Владимир Тарасов

Оператор-постановщик: Сергей Меньшенин

Режиссер монтажа: Дмитрий Шашков

Цветокоррекция: Максим Стрельцов

Гафер, звукооператор: Андрей Латыш

Линейный продюсер: Семен Алексеев

Звукорежиссер: Александр Пустынский

Художник-постановщик: Ольга Нестеренко

Визуальные эффекты: Егор Жук Актерский состав: Сергей Бастрыкин, Артем Владимиров, Александр Малышев, Мария Закирова, Илья Гурьянов, Антон Звягинцев, Анна Иванова, Игорь Коркин и другие.

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