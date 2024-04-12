В Новосибирском зоопарке в честь Дня манула пройдет праздник с показательным кормлением животных

Новосибирский зоопарк в честь Дня манула устраивает праздник для горожан и благодарит попечителей, помогающих сохранять редких животных.

21 апреля в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило отметятМеждународный день манула. Большое праздничное мероприятие зоосад подготовил совместно с компанией «Сибирская Кошка» — производителем товаров для ухода за животными, которая уже много лет опекает манулов в Новосибирском зоопарке.

Всеобщий любимец и герой интернета, манул, остается одной из самых загадочных и уязвимых кошек планеты. Биологи стараются сохранить этот вид. Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило является активным участником программ по изучению и сохранению манулов. Каждый маленький манул, рожденный в нашем зоопарке, дает надежду, что уникальные кошки не исчезнут, и популяция будет восстанавливаться.

Кроме ежедневной кропотливой работы по наблюдению за манулами, созданию для них максимально комфортных условий, зоопарк проводит просветительские акции и поддерживает международные инициативы

Однако обеспечить полноценный комфорт животным было бы труднее без поддержки неравнодушных попечителей. «Новосибирский зоопарк благодарит своих опекунов – компанию ООО «Сибирская кошка» за искреннюю заботу об этих животных и желание активно участвовать в сохранении уникальной коллекции кошачьих» — подчеркнул сотрудник зоопарка.

А дорогих гостей праздника ждут:

Интерактивная программа, аниматоры, мастер-классы

Конкурсы и подарки

Квест по зоопарку

Экологические викторины

Красочная фотозона

Кульминацией праздника в 15.00 часов станет показательное кормление манулов.

Начало программы в 12:00 часов.

Организатор: медиахолдинг «СибФМГрупп».

При поддержке: ООО «Сибирская кошка»: https://vk.com/siberian_cat_official

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