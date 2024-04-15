Артемий Лебедев назвал самую авторитетную компанию по списанию долгов. Она из Новосибирска

Скандально известный дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев назвал новосибирскую компанию самой авторитетной организацией по списанию долгов.

Как отметил Лебедев в своём выпуске новостей №498, государство даёт возможность получить банкротство и законно не платить по долгам.

«Актуально не только для нищих и маргиналов, ведь банкротство — это не всегда, когда денег нет. Это когда платить не хочется», — говорит дизайнер.

Он привёл в пример пять банкротств на двоих Дональда Трампа и Ралифа Сафина, отца певицы Алсу. Несмотря на это, они продолжают брать кредиты.

«На списание долгов есть одна попытка. Сделал грамотно и через год снова можешь брать кредит. Есть полезная статья на эту тему. Авторы — ребята из “Аристократа”. Это один из самых авторитетных списывальщиков долгов в России. Работают и с бабушками с долгом 200 тысяч, и с бизнесменами с долгами в сотню лямов», — подчёркивает Артемий Лебедев.

По его словам, за 12 лет новосибирская юридическая компания «Аристократ» списала около 11 тысяч долгов на сумму в районе 7,5 миллиардов рублей. Стоимость такой услуги может составить от 10 тысяч рублей.

«Мы полностью берем на себя все проблемы клиента, делаем всё возможное, а порой и невозможное, чтобы защитить его интересы, по максимуму сохранить имущество и минимизировать финансовые потери», — рассказывает Антон Усков, основатель и руководитель ЮК «Аристократ».

В компании работают высококвалифицированные юристы и арбитражные управляющие. Специалисты ЮК «Аристократ» утверждают, что не каждый юрист может грамотно решить задачу по списанию долгов.

«Мы далеки от идеи "лавочки для откачки денег" с яркой вывеской. Мы — единственные специалисты в области банкротства, с которыми работая, вы не рискуете ухудшить свою ситуацию или потратить деньги впустую», — гарантируют в компании.

Специалисты компании проводят детальный анализ каждого случая, прежде чем принять решение о возможности банкротства как наилучшем варианте для клиента. По статистике, в 93% случаев клиенты успешно избавляются от долгов, сохраняя при этом собственность и безупречную кредитную историю. В оставшихся 7% случаев компания предоставляет обоснованный отказ, подчеркивая, что в таких ситуациях альтернативных вариантов решения проблемы может не существовать.

«Аристократ» подчеркивает, что сотрудничество с ними означает гарантированный успех. Клиенты, прошедшие процедуру банкротства, получают возможность начать новую финансовую жизнь, не ограничивая себя в путешествиях, управлении имуществом и возможностях брать новые кредиты.

Даже те, кто после бесплатной консультации решает не становиться клиентом «Аристократа», выигрывают, получая ценное понимание того, что банкротство не всегда является универсальным решением. Это позволяет избежать лишних трат и рисков, связанных с процессом банкротства, и сохраняет их репутацию в глазах кредиторов.

Фото: Фаина Багирова Руководитель филиала в Новосибирске

Своим опытом списания долгов с помощью «Аристократа» поделились клиенты компании. Например, Наталья Сатункина занимается воспитанием двоих детей, состоит в браке и нигде не трудоустроена официально.

«Мы с мужем понабрали кредитов по семейным обстоятельствам в размере 800 тысяч рублей. Выплачивать их мы просто физически не могли, потому что все деньги уходили на детей. Но также боялись обанкротиться, потому что боялись потерять свою квартиру», — объясняет Наталья.

Тем не менее, семье удалось избавиться от долгов при поддержке грамотных специалистов. Другой случай произошёл с Антониной Владимировной — она вместе с мужем решила помочь дочери с ремонтом и свадьбой, но всё пошло не по плану.

«Мы взяли кредит на 1,2 млн рублей и не рассчитали с пенсией и своими доходами. В результате образовалась задолженность, пошли просрочки начали звонить коллекторы. Я не знаю, как всё это выдержала», — признаётся Антонина.

В это же время дочь женщины попала под сокращение и потеряла работу. Ситуация становилась всё более напряжённой, пока семья не узнала о компании «Аристократ».

«Наконец-то я могу спать спокойно, я очень благодарна юристам этой компании. Здоровья им», — подытоживает Антонина.

Компания работает в девяти городах России. Среди них — Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Владикавказ, Волгоград, Тольятти, Липецк и Волжский. Узнать подробнее об услугах ЮК «Аристократ» и получить консультацию от специалистов можно на официальном сайте компании или по телефону: +7(383)205-97-04.

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