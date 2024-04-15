Новосибирцы смогут увидеть свои фотографии на билбордах города в рамках конкурса realme

Жители Новосибирска смогут бесплатно получить новый смартфон и памятный мерч от бренда realme. Сроки проведения конкурса с 8 по 20 апреля.

Поучаствовать в конкурсе могут все граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Чтобы стать счастливым обладателем нового смартфона, нужно подписаться на сообщество бренда «realme Россия» и приобрести смартфон серии 12 Pro в магазине «М.Видео». Затем нужно сделать красивое фото Новосибирска и опубликовать снимок во «ВКонтакте» с хештегом #таланты12про. Подробнее об условиях акции можно узнать здесь.

По итогам акции лучшие фотографии появятся на билбордах городов. Победители получат призы от компании: realme 12 Pro+ за первое место и фирменный мерч для тех, кто займёт другие места.

Смартфоны серии realme 12 Pro поступили в продажу в России 4 апреля. Старшая модель серии, realme 12 Pro+, получила флагманский перископический телеобъектив, а младшая, realme 12 Pro, — портретную телефотокамеру.

Специально для новой серии совместно с оскароносным кинооператором Клаудио Мирандой были созданы три кинематографических фильтра.

Фильтры под названием «Путешествие», «Память» и «Маверик» были вдохновлены культовыми картинами Миранды — «Жизнь Пи», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Топ Ган: Мэверик». Оба устройства также выделяются изысканным дизайном в стиле премиальных часов, который был создан в сотрудничестве с известным французским часовщиком Оливье Савео.

realme 12 Pro+ стал единственным в своей ценовой категории смартфоном, обладающим продвинутой камерой. Ее главное отличие в том, что у нее есть перископический телеобъектив с сенсором OmniVision, а также флагманская основная камера Sony IMX890 со сверхширокоугольным модулем.

На рынке компания realme появилась в 2018 году и смогла всего за 37 месяцев обрести 100 миллионов пользователей по всему миру. На данный момент бренд насчитывает 160 млн пользователей смартфонов realme по всему миру, из которых 8 млн — в России. В июле 2022 года, согласно отчету Canalys, бренд вошел в топ-3 (sell-in) по продажам в России.

В начале 2024 года компания объявила о ребрендинге под новым слоганом Make it real. Важная миссия realme — трансформация в бренд, который хорошо понимает молодых людей и делает для них технологии доступными по всему миру.

Стоит упомянуть, что бренд не в первый раз устраивает подобные активности для своих фанатов. Так, realme отмечает фанатам взаимностью и организует для них интересные конкурсы по всему миру: от просмотра фильмов и чтения историй до подачи заявок на участие в первых спортивных играх реалфанов «Движение вверх».

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