Обучение в домашней школе – это отличная возможность для ребенка не только получать знания, но и делать это в максимально комфортной обстановке. К сожалению, в обычных школах приживаются не все дети: это касается и психологических, и учебных моментов.

В онлайн-школе «Фоксфорд» подобное исключено: при необходимости разрабатывается индивидуальная программа для работы с конкретным учеником. Особенно это актуально для учащихся младших классов. Детей учат в игровой форме — картинки, интерактивные занятия, виртуальные игры.

Основные преимущества обучения в «Фоксфорде»

В первую очередь необходимо отметить преподавателей учебного заведения: это не просто профессионалы, работающие в ведущих вузах страны. Это люди, которые и сами регулярно обучаются и приспосабливаются к инновациям в образовательной сфере.

Другие плюсы онлайн-обучения на https://foxford.ru/home-school:

1. Возможность индивидуальных занятий с репетитором. В основном это касается старшеклассников, которые готовятся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, а также к поступлению в вузы. При таком раскладе необходимо максимально подтянуть свои знания, что в условиях обучения в формате онлайн очень удобно. Школьник не перенапрягается, но учится планировать свой день.

2. Гибкий график занятий с переменами, выходными и каникулами. Это касается традиционного обучения по школьной программе и дает школьнику уверенность в будущем. Он точно знает, что его не заставят заниматься в субботу и воскресенье просто потому, что он учится по индивидуальной программе. Расписание составляется с учетом всех мелочей, чтобы обучающемуся было удобно.

3. Возможность заниматься не только со стационарного компьютера или ноутбука, но и с планшета и смартфона.

4. Большой выбор образовательных программ. Это и занятия в мини-группах, и экстернат, и домашняя школа. Также можно выбрать развивающие курсы в зависимости от интересов ребенка. Например, если ему хорошо даются точные науки, он может записаться на углубленные курсы математики или физики. А ребенок-гуманитарий по достоинству оценит курсы английского или литературы.

5. Доброжелательное отношение педагогов. Это очень важно для детей и подростков: их не сравнивают с одноклассниками, не стыдят в присутствии всего класса. Следовательно, психологически учеба становится несложной и приятной. А это стимулирует учащихся на то, чтобы лучше заниматься и получать хорошие отметки.

Домашняя школа «Фоксфорде» – это универсальный проект, который одинаково подходит как ученикам младших, так и старших классов. Вне зависимости от возраста школьника обучение носит несколько иной характер, нежели в традиционном учебном заведении. Ребенку интересно учиться, и он делает это с радостью, а не по принуждению.

РЕКЛАМА. ООО «Фоксфорде». ИНН 7726464100. erid: LjN8KXJ2s