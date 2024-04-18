Drivee запустил грузовые перевозки в Новосибирске

17 апреля, Новосибирск. Сервис городских поездок Drivee запустил в Новосибирске услугу «Drivee Грузовые» для доставки крупногабаритных вещей. Выполнять заказы смогут партнеры сервиса при наличии соответствующего авто.

«Грузовые» в Drivee будут работать по тому же принципу, что и заказ обычной городской поездки. В приложении нужно выбрать вкладку «Грузовые», указать адрес доставки, предложить свою цену и выбрать один из откликов водителей, которые, в свою очередь, могут согласиться с ценой или предложить свою. Если предложений несколько, то можно выбрать водителя по рейтингу, автомобилю, времени подачи и стоимости поездки. В «Грузовых» есть возможность указать вес перевозимых вещей и при необходимости добавить услуги грузчиков в комментариях к заказу.

«Мы придерживаемся принципов свободного выбора и взаимовыгодных договоренностей, уважения и справедливого обмена, поэтому нам хотелось сделать сервис, с помощью которого переезд или перевозка крупных и габаритных вещей стали простыми и доступными всем.

Заказать «Грузовые» также просто, как и городскую поездку, а о цене и прочих условиях всегда можно будет договориться так, чтобы всем было удобно и выгодно», — отметил Валентин Чернавин, руководитель департамента развития сети.

Выполнять грузовые перевозки могут как уже сотрудничающие с Drivee партнеры (при наличии соответствующего авто), так и новички. Последним нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и пройти быструю онлайн-проверку.

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.

https://drivee.com/

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