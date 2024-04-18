Новикомбанк рассказал о финансовых инструментах, стимулирующих экономику

Новикомбанк принял участие в пленарной сессии «Будущее банковского рынка: развитие без перегрева», которая стала ключевым событием банковского форума «Эксперт РА».

Форум, организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА», объединил профессионалов финансового рынка: представителей профильных министерств, Банка России, крупнейших кредитных организаций, бизнеса.

В ходе дискуссии старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева, отвечая на вопрос о драйверах и ограничениях банковского рынка, отметила, что по сути все финансовые инструменты, включая классические, сохраняют свою актуальность, меняются только форматы и каналы реализации. По мнению эксперта банка, важным фактором, влияющим на доступность финансовых ресурсов для реального сектора экономики, являются собственные программы кредитных организаций. У Новикомбанка таких предложений несколько, включая специальные программы для МСП, работающих в партнерстве с предприятиями промышленности, а также социально ориентированные программы для работников предприятий.

Анна Лаврентьева обратила внимание, что неотъемлемой частью каждого классического финансового инструмента является консультирование и навигирование клиентов, в том числе по вопросам финансовой грамотности. В заключении своего выступления спикер отметила, что сегодня на рынок вышли новые финансовые инструменты, одним из которых являются цифровые финансовые активы (ЦФА). Новикомбанк активно участвует в этой работе. Успешно завершены две сделки по организации выпуска ЦФА для предприятий промышленности, в том числе первый на рынке выпуск для оборонного предприятия. Россия – одна из первых стран, которая еще в 2020 году сформировала соответствующее законодательное регулирование данной сферы, что придало импульс ее развитию.

Участники мероприятия также обсудили дополнительные меры господдержки банковского сектора. По мнению Новикомбанка, наиболее актуальны меры стимулирующего регулирования, которые не требуют прямых инвестиций из бюджета, но при этом целевым образом формируют импульсы для поддержки приоритетных проектов для государства, включая проекты технологического суверенитета. В качестве точек роста данного инструмента регулирования Анна Лаврентьева обозначила упрощение процедур подтверждения «российскости» продукции, интеграцию стимулирующего регулирования таксономии в действующие меры государственной поддержки, расширение практики применения поручительств институтов развития.

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