Захватывающие игры, призы и показательное кормление животных: в Новосибирском зоопарке пройдет праздник в честь Дня манула

Новосибирский зоопарк отметит День манула ярким праздником. Совместно с компанией «Сибирская Кошка» для горожан здесь приготовили увлекательные игры, мастер-классы и возможность увидеть закулисную жизнь зоосада.

21 апреля в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило отметят Международный день манула. Благодаря поддержке компании «Сибирская Кошка», чьи товары для ухода за животными давно популярны среди владельцев домашних питомцев, горожан и гостей Новосибирска ждет незабываемый праздник и множество приятных призов на память об этом событии.

Манул, известный также как палассов кот — одна из самых загадочных и уязвимых кошек планеты, занесенная в Красную книгу. Викторины, игры и другие захватывающие мероприятия, которые придумал к празднику Новосибирский зоопарк, позволят узнать об этом всеобщем любимце и герое интернета еще больше.

Графический диктант «манул», головоломки, ребусы, тематические кроссворды, игры с аниматорами для малышей и увлекательный квест для тех, кто постарше – и детям, и взрослым в этот день найдется занятие по душе.

А еще манула можно будет нарисовать на асфальте,мольберте или создать необычное панно из крупы и поучаствовать в других мастер-классах.

Сотрудники зоопарка проведут для гостей увлекательные экскурсии, а кульминацией праздника в 15.00 часов станет показательное кормление манулов, которое прокомментирует специалист-зоолог.

Новосибирский зоопарк активно участвует в программах по изучению и сохранению манулов. Биологи и волонтеры стараются спасти этот вид животных от вымирания и создать для них максимально комфортные условия. Благодаря этому, впервые в Новосибирске котята манула появились на свет в 1995 году, и с тех пор эти животныерегулярно дают потомство.

Начало праздничной программы в 12:00 часов.

Организатор: медиахолдинг «СибФМГрупп».

При поддержке: ООО «Сибирская кошка»: https://vk.com/siberian_cat_official

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