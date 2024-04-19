«Европа Плюс Новосибирск» дарит билеты на концерт Jony

С 17 апреля до 8 мая слушатели «Европы Плюс Новосибирск» могут выиграть пригласительные на большой сольный концерт Jony в игре «Фан-Зона».

Певец, завоевавший сердца миллионов слушателей — Jony, в Новосибирске. Концерт пройдет 11 мая в «Сибирь-Арене» при поддержке «Европы Плюс Новосибирск». Чтобы отправиться на невероятное шоу, нужно дозвониться в студию и в прямом эфире ответить на вопрос ведущего. Счастливчик получит два билета и услышит «Комету», «Титры», «Воздушный сарафан» и другие хиты популярного артиста в живом исполнении.

Выиграть пригласительные также можно на странице «Европы Плюс Новосибирск» ВКонтакте.

Розыгрыш проходит с 17 апреля по 8 мая в 17:35.

Телефон прямого эфира: (383) 362-07-72.

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