Как за 10 лет современные технологии изменили взгляд на панельные дома: юбилей ЗКПД «Энергомонтаж»

Строительство нового цеха и увеличение производства на треть — в свой 10-летний юбилей Завод крупнопанельного домостроения «Энергомонтаж» поделился планами на предстоящий год. Корреспондент «Сиб.фм» посетил предприятие и собственными глазами увидел, как создаются изделия, перевернувшие привычные представления о панельных домах.

Завод крупнопанельного домостроения «Энергомонтаж» отмечает 10-летие. Сегодня это одно из крупнейших в Новосибирске предприятий, которое за год выпускает изделия для строительства четырех трехподъездных 17-этажных домов и проектирует новые мощности. Всего же с начала пуска завода было изготовлено изделий для возведения более полумиллиона квадратных метров зданий и сооружений.

А ведь еще 10 лет назад, вспоминает генеральный директор ЗКПД «Энергомонтаж» Андрей Гребенкин, на этом месте был пустырь. Однако возросшие объемы строительства одного из ведущих новосибирских застройщиков – компании «Энергомонтаж» — и его бескомпромиссность по отношению к качеству подтолкнули к решению наладить собственное производство железобетонных изделий.

И в 2014 году на территории площадью 7,5 гектар развернулось строительство производственных корпусов будущего завода. Предприятие построили в рекордные сроки, и уже во второй половине 2016 года оно выпустило первую продукцию.

То, как ответственно «Энергомонтаж» подходит к обустройству городской среды, новосибирцы знают давно – построенные компанией в свое время «Родники» стали украшением и брендом Новосибирска и районом, где мечтают жить многие горожане.

Поэтому и планка для нового завода изначально была поставлена самая высокая. Предприятие оснастили самым современным европейским и отечественным оборудованием, а также собственной аттестованной лабораторией, которая отслеживает все этапы производства: от исходного сырья — щебня, песка, цемента, добавок и арматуры — до каждой партии готовых изделий, испытываемых на прочность, класс бетона, водонепроницаемость, морозостойкость и другие параметры.

Собственную лабораторию может позволить себе не каждое предприятие. «Да, оборудование и его ежегодная поверка – это затратно. Но «Энергомонтаж» не экономит на качестве», — с гордостью замечает начальник лаборатории ЗКПД «Энергомонтаж» Виктория Вайнер.

Кроме того, проанализировав существующие на рынке технологические решения и отобрав наиболее перспективные, здесь разработали уникальную технологию для производства панелей, рассчитанных на суровый сибирский климат.

В результате панельное домостроение в Новосибирске вышло на новый уровень и в городе появились здания, изменившие представление жильцов о панельных домах — не безликие холодные «панельки», а здания с красивыми фасадами, в которых комфортно в любое время года. В том числе, и строящиеся сейчас квартал «Династия», микрорайон «Приозерный» и жилой комплекс «Атом» в Калининском и Заельцовском районах.

Знакомство с работой завода началось с арматурного производства – той самой металлической начинки, которая усиливает бетон. Причем уже с первых шагов по цеху удивляет чистота этого, казалось бы, «грязного» производства. Шум станков и автокранов, километры арматуры, тонны цемента, песка, бетона – и при этом в просторном цехе царит удивительный порядок, кажется, что даже нет пыли.

Каркасы и сетки из стальных прутьев варят и вручную, и с помощью роботизированных станков. Операции эти очень трудоемкие, а автоматика позволяет увеличить производительность труда и облегчает труд рабочих. Для обслуживания станка достаточно одного оператора.

Петли различного диаметра и анкера тоже делает робот. И этот робот – гордость ЗКПД «Энергомонтаж». По словам Андрея Гребенкина, в Новосибирске, а, возможно, и в Сибири такой один. На заводе автоматизировано 30% всех операций, то есть, треть. А всего предприятие обеспечивает работой более 200 сотрудников.

В арматурной сетке прокладывают каналы для электропроводки, отмечают отверстия под сантехпроводку – и начинка для стеновых панелей отправляется на следующий этап.

Он тоже полностью автоматизирован. Плоттер-графопостроитель рисует на палете задание – какое изделие необходимо выполнить. Точечно рисуется графика, где будет устанавливаться опалубка этого изделия, чтобы зарядить его арматурой и залить бетоном. После того, как схема нанесена, рабочие устанавливают опалубку, закладывают арматуру, и заготовка двигается дальше. Из раздаточного бункера в форму засыпают рыхлую бетонную смесь, после чего платформа начинает вибрировать, чтобы бетон уплотнился.

Наружные стеновые панели заливаются в два этапа. Они трехслойные – и это уникальная «фирменная» технология, которую разработали в ЗКПД «Энергомонтаж» и которую в Новосибирске не использует больше никто. Сначала укладывается первый слой. Потом – утеплитель, после чего заливается второй слой бетона.

«Получается такой здоровый пирог, чтобы людям было комфортно и уютно жить. Эта технология уникальна в том, что наружные стены — именно зимнего исполнения, рассчитанные под наши северные дома», — подчеркивает Андрей Гребенкин. Благодаря этому в домах «Энергомонтажа» тепло и хорошая звукоизоляция.

На изготовление одной панельной плиты уходит около двух часов. После чего она отправляется на несколько часов в пропарочную камеру, затем плиту выравнивают до практически идеально ровной поверхности и снова отправляют на сушку. На следующие сутки форма с затвердевшей железобетонной плитой вынимается, происходит ее распалубка, и готовое изделие отправляется на склад.

Сегодня на двух производственных линиях предприятия за день выпускают в среднем до 150 изделий – это одна секция, один этаж одного подъезда.

Каждый год завод наращивает объемы производства. Так, в 2023-м из изделий своего завода компания «Энергомонтаж» ввела в эксплуатацию 60 тысяч квадратных метров жилья. В 2024 году намерена увеличить эту цифру до 80 000 квадратных метров.

«Это не предел, мы можем обеспечить выпуск до 120 тысяч квадратных метров жилья в год», — говорит Андрей Гребенкин.

В свой 10-летний юбилей компания полна новых масштабных планов: производственную мощность завода планируют увеличить на 30% уже в следующем году. Предприятие сумело успешно преодолеть проблемы, связанные с импортозамещением, и уверенно смотрит в будущее. Уже проектируется новый цех завода по изготовлению свай, дорожных плит и изделий для строительства малоэтажных домов. Начать строительство предполагают уже в этом году, а в 2025 его уже планируют запустить. Количество рабочих мест вырастет примерно в полтора раза. А это – еще один вклад в улучшение социального микроклимата в одном из любимых районов новосибирцев.

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