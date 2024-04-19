Новосибирцам предлагают два машиноместа при покупке квартиры

При покупке квартиры в доме For Stars на два машиноместа на подземном паркинге можно получить скидку до 600 тысяч рублей.

Застройщик дома For Stars проводит акцию* для покупателей квартир. При приобретении 3-комнатной студии площадью 63,44 кв. м по цене от 9,5 млн рублей заодно можно купить два машиноместа на подземном паркинге за 1,2 млн рублей, сэкономив 600 тысяч рублей.

Подземный паркинг предотвращает преждевременную коррозию кузова за счёт хорошей вентиляции. В холодное время года машину не нужно прогревать — она заведётся, несмотря на температуру на улице. Еще один аргумент в пользу подземного паркинга — защита автомобиля от угона.

Дом For Stars находится на улице Ленинградской, в месте пересечения улицы Никитина и Кирова в зоне развитой транспортной и социальной инфраструктуры. Квартиры в нём преимущественно большой площади, рассчитаны на семьи с детьми. Студии представлены в деликатной пропорции. Проект создан для тех, кто намерен изменить жизнь к лучшему и поселиться в месте, которое в перспективе может стать сердцем Новосибирска.

Более подробную информацию о проекте For Stars можно получить в офисе продаж.

* Организатор акции —ООО Отдел Продаж . Сроки проведения с 16.04.2024 по 31.05.2024. Подробности уточняйте в отделе продаж. Количество предложений ограничено.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 285-20-62

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

Застройщик ООО СЗ РЕДФИЛД

ИНН 5406812436

ОГРН 1215400016270

Срок сдачи — I квартал 2026 года

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